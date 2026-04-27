Durante il Gran Premio a Jerez, l’iridato della squadra avversaria ha abbandonato la gara al secondo giro a causa di una caduta. In seguito all’incidente, ha dichiarato di stare bene e ha commentato la sua delusione, affermando che la sua squadra non è ancora al livello di competere per il titolo. La caduta ha interrotto la sua partecipazione alla corsa, lasciando spazio alle analisi sulla sua condizione futura.

La Ducati che festeggia ha tinte diverse dal rosso. Anche perché di rosso sotto la bandiera non se n’è visto. Marc Marquez è capitombolato al secondo giro, Pecco Bagnaia sfortunato, è stato appiedato da un problema all’anteriore, quando però era 8°, con qualche posizione recuperata e niente più. Jerez allora comprende un paradosso. Ha decretato che la Desmo è rinfrancata, non c’è dubbio, con l’en-plein nella Sprint e due moto sul podio ieri. Al tempo stesso però si chiude col team ufficiale quinto nella classifica a squadre, a cento punti esatti dall’Aprilia: 91 a 191. Cento punti di deficit in quattro gran premi. E con Marc a -44 dal Bez. Divari irreali, troppo brutti per esser veri.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Marquez nella polvere: "Ducati, non siamo al livello di pensare al titolo"

BOMBA MOTOGP Marquez FURIOSO e SCONTROSO contro DUCATI: Mi hanno DATO 4 SECONDI Siamo troppo dietro

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