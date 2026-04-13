VR46 ha annunciato il proprio sostegno a Marc Marquez nella rincorsa al titolo del 2026, puntando a superare Marco Bezzecchi. Anche Pablo Nieto si è schierato in favore di Marquez, rafforzando il supporto del team al pilota spagnolo. La competizione tra i piloti si intensifica in vista della prossima stagione, con l’obiettivo di ottenere il massimo risultato nel campionato.

"> Pablo Nieto Sostiene Marc Marquez nella Corsa al Titolo 2026. Pablo Nieto, team manager del VR46, esprime fiducia in Marc Marquez, credendo che il campione spagnolo possa ridurre il divario con Marco Bezzecchi nella corsa al titolo MotoGP 2026. Nonostante Marquez abbia conquistato il campionato mondiale nella stagione precedente, il suo inizio nel campionato attuale non è stato dei migliori. Attualmente, il pilota Ducati si trova a ben 36 punti da Bezzecchi, dato che Aprilia ha dominato le prime gare del 2026. Durante il Gran Premio degli Stati Uniti, Marquez ha mostrato segni di preoccupazione, parzialmente a causa delle lesioni subite in seguito a una caduta durante il primo turno di prove libere.🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - VR46 supporta Marc Marquez per superare Marco Bezzecchi nella corsa al titolo 2026.

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