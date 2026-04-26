Prima della partita tra Torino e Inter, Beppe Marotta ha parlato ai microfoni di Sky Sport riguardo al caso Rocchi, affermando di essere meravigliato da quanto accaduto e dichiarando che la società nerazzurra è estranea ai fatti. La dichiarazione si inserisce in un contesto di attenzione mediatica e discussioni sul caso, che coinvolge direttamente l’arbitro Rocchi e le sue decisioni recenti.

Prima del fischio d’inizio di Torino- Inter, Beppe Marotta è intervenuto ai microfoni di Sky Sport commentando il caso Rocchi. Le parole di Marotta. “ Apprendiamo tutto dalla stampa e questo ci sorprende. Per noi non esistono arbitri graditi o non graditi: sappiamo di aver agito sempre nella massima correttezza e questo deve rassicurare tutti. L’anno scorso, oggettivamente, abbiamo subito decisioni sfavorevoli e riconosciute anche dai vertici arbitrali, come in Inter-Roma. Oggi siamo concentrati su questo campionato: sono tranquillo perché l’Inter è estranea ai fatti e lo sarà anche in futuro. L’accordo a San Siro secondo la Procura? Sono sorpreso perché non riesco a collocarlo in alcun contesto.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Caso Rocchi, Marotta: “Siamo meravigliati da quanto è successo, l’Inter è estranea ai fatti”

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