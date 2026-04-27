Marotta come Moggi? Il parallelo tra Inter e Juve e il nodo cruciale dell’illecito sportivo

Dopo vent’anni dallo scandalo di Calciopoli, si torna a discutere di possibili illeciti nel calcio italiano. Questa volta, il focus riguarda l’Inter e la Juventus, con alcune analogie tra le figure di Beppe Marotta e Luciano Moggi. Recentemente, è stato emesso un avviso di garanzia a un arbitro per presunto concorso in frode sportiva. La vicenda evidenzia come le accuse coinvolgano figure di rilievo nel mondo del calcio e il sistema arbitrale.

L’ Inter come la Juventus, Beppe Marotta come Luciano Moggi. Vent’anni dopo lo scoppio di Calciopoli, è un parallelo che ha senso fare con la nuova Arbitropoli che sta scuotendo il campionato italiano? L’avviso di garanzia a Rocchi per concorso in frode sportiva. Bisogna partire dai fatti. Il 25 aprile 2026, Festa della Liberazione, la procura di Milano ha notificato un avviso di garanzia per concorso in frode sportiva al designatore degli arbitri Gianluca Rocchi e al supervisore Var Andrea Gervasoni. Entro quella sera stessa entrambi si sono autosospesi. In 48 ore gli indagati noti sono diventati cinque: con loro i varisti Rodolfo Di Vuolo e Luigi Nasca e l’ex arbitro Daniele Paterna, accusato di false informazioni al pubblico ministero.🔗 Leggi su Lettera43.it

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