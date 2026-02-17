Caso Bastoni giudice sportivo squalifica dirigenti Juve per proteste Il difensore dell’Inter rompe il silenzio

Il giudice sportivo ha deciso di squalificare i dirigenti della Juventus dopo che si sono lamentati contro le decisioni arbitrali al termine del primo tempo di Inter-Juventus, gara caratterizzata da forti proteste. Questa scelta nasce dalle proteste dei dirigenti bianconeri, che avevano criticato aspramente l’arbitro, portando a un clima di tensione negli spogliatoi. Nel frattempo, Matteo Bastoni, difensore dell’Inter, ha rotto il silenzio parlando delle polemiche, cercando di spiegare la sua versione dei fatti.

È arrivata la decisione del giudice sportivo dopo le tensioni esplose al termine del primo tempo di Inter-Juventus, gara segnata da polemiche e da un episodio che ha acceso il confronto tra campo e dirigenze. Nel mirino dei provvedimenti disciplinari sono finiti l’amministratore delegato bianconero Damien Comolli e il dirigente Giorgio Chiellini, entrambi sanzionati per il comportamento tenuto nei confronti dell’arbitro Federico La Penna. Il match, già carico di tensione per la presunta simulazione di Alessandro Bastoni, ha vissuto momenti concitati nel tunnel che conduce agli spogliatoi. Lì si sarebbero concentrate le proteste dei rappresentanti juventini nei confronti del direttore di gara, ritenuto responsabile di decisioni controverse. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

Caso Bastoni, giudice sportivo squalifica dirigenti Juve per proteste: Comolli inibito fino al 31 marzo, Chiellini fino al 28 febbraioIl giudice sportivo ha squalificato i dirigenti della Juventus, tra cui Chiellini e Comolli, dopo le proteste seguite alle tensioni nel finale del primo tempo di Inter-Juventus.

