Caso Bastoni giudice sportivo squalifica dirigenti Juve per proteste Il difensore dell’Inter rompe il silenzio
Il giudice sportivo ha deciso di squalificare i dirigenti della Juventus dopo che si sono lamentati contro le decisioni arbitrali al termine del primo tempo di Inter-Juventus, gara caratterizzata da forti proteste. Questa scelta nasce dalle proteste dei dirigenti bianconeri, che avevano criticato aspramente l’arbitro, portando a un clima di tensione negli spogliatoi. Nel frattempo, Matteo Bastoni, difensore dell’Inter, ha rotto il silenzio parlando delle polemiche, cercando di spiegare la sua versione dei fatti.
È arrivata la decisione del giudice sportivo dopo le tensioni esplose al termine del primo tempo di Inter-Juventus, gara segnata da polemiche e da un episodio che ha acceso il confronto tra campo e dirigenze. Nel mirino dei provvedimenti disciplinari sono finiti l’amministratore delegato bianconero Damien Comolli e il dirigente Giorgio Chiellini, entrambi sanzionati per il comportamento tenuto nei confronti dell’arbitro Federico La Penna. Il match, già carico di tensione per la presunta simulazione di Alessandro Bastoni, ha vissuto momenti concitati nel tunnel che conduce agli spogliatoi. Lì si sarebbero concentrate le proteste dei rappresentanti juventini nei confronti del direttore di gara, ritenuto responsabile di decisioni controverse. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
Caso Bastoni, giudice sportivo squalifica dirigenti Juve per proteste: Comolli inibito fino al 31 marzo, Chiellini fino al 28 febbraioIl giudice sportivo ha squalificato i dirigenti della Juventus, tra cui Chiellini e Comolli, dopo le proteste seguite alle tensioni nel finale del primo tempo di Inter-Juventus.
Inter-Juve, decisione UFFICIALE Giudice sportivo: tripla squalificaIl giudice sportivo ha squalificato tre giocatori dell'Inter dopo il derby contro la Juventus, perché hanno mostrato comportamenti violenti e minacciosi.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Caso Bastoni-Kalulu: perché la prova TV non punirà il difensore dell'Inter (e non grazierà lo juventino); Bastoni-Kalulu, il furto perfetto: perché neanche la prova tv sanzionerà lo scempio di Inter-Juve; Caso Bastoni, giudice sportivo squalifica dirigenti Juve per proteste; Simulazione Bastoni, perché non può essere squalificato con la prova tv.
Caso Bastoni, giudice sportivo squalifica dirigenti Juve per proteste. Il difensore dell’Inter rompe il silenzioÈ arrivata la decisione del giudice sportivo dopo le tensioni esplose al termine del primo tempo di Inter-Juventus, gara segnata da polemiche e da un episodio ... thesocialpost.it
Caso Bastoni, giudice sportivo squalifica dirigenti Juve per protesteInibiti Comolli e Chiellini per il comportamento tenuto contro l'arbitro all'intervallo di Inter-Juve Dopo la simulazione di Alessandro Bastoni in Inter-Juventus, mano pesante del giudice sportivo con ... adnkronos.com
Bastoni rompe il silenzio sul caso Kalulu: "Ho accentuato e dopo pure peggio, sono qui perché ogni essere umano ha il diritto di sbagliare e deve riconoscerlo" facebook
Il caso #Kalulu- #Bastoni, episodio chiave del derby d’Italia vinto dall’ #Inter sulla #Juventus per 3-2, continua a far discutere non solo in Italia ma anche in Norvegia. Un sito titola cosi: “Arriva il ‘truffatore”. #calcionews24 x.com