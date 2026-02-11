La stretta sui migranti è servita dal blocco navale al rafforzamento del modello Albania

La politica sui migranti si fa sempre più dura. Le autorità hanno messo in atto un blocco navale e stanno rafforzando le misure ispirate al modello Albania. Sono state introdotte restrizioni più stringenti sui requisiti per la protezione complementare e anche chi partecipa a rivolte nei centri di permanenza rischia l’espulsione.

La stretta sui migranti è servita. Blocco navale, ritorno del modello Albania, stretta sui requisiti per la protezione complementare ed espulsioni anche per chi partecipa a rivolte nei Cpr. Sono alcune delle norme introdotte nel disegno di legge sull'immigrazione che ha incassato il via libera del Consiglio dei ministri. Tra i provvedimenti centrali il cosiddetto blocco navale ossia "l'interdizione temporanea dell'attraversamento del limite delle acque territoriali" – per 30 giorni prorogabili non oltre sei mesi – nei casi di "rischio concreto di atti di terrorismo o di infiltrazione di terroristi sul territorio nazionale, pressione migratoria eccezionale tale da compromettere la gestione sicura dei confini" ed "emergenze sanitarie di rilevanza internazionale".

