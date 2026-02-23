Fa freddo e c'è troppa neve | 500 passeggeri costretti a dormire sull'aereo Ci hanno intrappolato

Una forte nevicata ha causato il blocco di circa 500 passeggeri negli aerei all’aeroporto di Monaco di Baviera, impedendo loro di scendere dagli aerei. La neve intensa ha rallentato le operazioni di decollo e atterraggio, lasciando molti a bordo per ore sotto temperature rigide. I passeggeri si sono trovati costretti a passare la notte sugli aerei, senza possibilità di raggiungere le aree di attesa. La situazione ha generato forte disagio tra chi si trovava a bordo.

Circa 500 passeggeri sono rimasti bloccati sugli aerei nello scalo di Monaco di Baviera giovedì 19 febbraio a causa di una forte nevicata, con voli Lufthansa e Air Dolomiti diretti in Danimarca, Austria e anche in Italia. I bus non sono riusciti a raggiungerli e alcuni sono rimasti otto ore sui velivoli senza cibo né coperte. 🔗 Leggi su Fanpage.it

