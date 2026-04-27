Mario Tozzi e Roberto Burioni si sono scambiati commenti duri sui social, con Tozzi che ha definito un episodio una “mer***” e ha affermato di mangiarli con gusto. La discussione riguarda una vicenda di cronaca in cui un cacciatore è stato investito e ucciso da cinque elefanti durante una spedizione. I due hanno utilizzato piattaforme online per esprimere le proprie opinioni sulla vicenda.

Volano stracci, a distanza, tra Mario Tozzi e Roberto Burioni. Al centro, un fatto di cronaca: la morte di un cacciatore, travolto da cinque elefanti durante una spedizione. "Purtroppo la caccia è questa m**** qui. Spiace sempre per una morte, ma i cacciatori non dicono sempre che è uno sport? Questo qui ha perso", è il post diffuso su X dal geologo e conduttore di Rai3 a cui le repliche non si sono fatte attendere. Tra queste quella di Roberto Burioni, virologo e ospite fisso di Fabio Fazio a Che tempo che fa. " Scusa ma a ragionare così allora anche l'alpinismo sarebbe una m* perché ogni tanto qualcuno ci lascia la pelle. Premesso che della caccia NON ME NE FREGA NIENTE, a me pare un atteggiamento più ideologico che science-based".🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Mario Tozzi, lite con Roberto Burioni: "Una mer***", "Io li mangio con gusto"

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