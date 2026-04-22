Mario Tozzi si sposa a 66 anni con Silvia Ripà

Mario Tozzi si prepara a pronunciare di nuovo il fatidico sì. Il celebre divulgatore scientifico, volto amatissimo di Sapiens – Un solo pianeta, sarebbe infatti pronto al secondo matrimonio a 66 anni con Silvia Ripà, archeologa, docente universitaria ed editrice di 38 anni. A rivelarlo è il settimanale Chi, che ha portato alla luce una relazione rimasta fino a oggi lontana dai riflettori. Una scelta perfettamente coerente con il profilo riservato di Tozzi, da sempre poco incline a parlare della propria vita privata. Già nel 2021, intervistato sul tema, il geologo aveva chiarito il suo punto di vista con poche parole, ma molto nette: “La mia vita privata non è interessante, sono stato sposato, ho divorziato e ho un figlio di diciassette anni che vuole fare l’attore comico”.🔗 Leggi su Dilei.it

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