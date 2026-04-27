Marinozzi e il dubbio sul rigore in Torino Inter | Episodio incerto anche dopo 700 replay

Un episodio durante la partita tra Torino e Inter ha suscitato dubbi dopo che, nonostante oltre 700 replay, la decisione sull’intervento non è risultata chiara. L’arbitro ha preso una decisione che ha diviso gli osservatori, lasciando spazio a discussioni sulla sua interpretazione. L’analisi si concentra sulla direzione arbitrale, con commenti che evidenziano come la questione rimanga aperta anche con numerosi replay a disposizione.

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