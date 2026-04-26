Marilyn Manson, noto cantante e figura controversa, avrebbe dovuto soggiornare in un convento di suore a Ferrara prima di un suo concerto programmato per l’11 luglio. Tuttavia, la Curia locale ha confermato che il progetto non si realizzerà, parlando di decisioni prese “dall’alto”. Le suore coinvolte hanno riferito di aver ricevuto ordini che hanno impedito l’ospitalità. La vicenda sta attirando l’attenzione e sta diventando oggetto di discussione sui social.

Doveva essere una di quelle storie che si raccontano per anni. Marilyn Manson, il rocker che ha fatto della provocazione e della blasfemia la sua cifra artistica, ospitato in un convento di suore a Ferrara prima del concerto dell’11 luglio. Un’immagine potente, quasi surreale: l’uomo che ha bruciato la Bibbia sul palco accolto tra le mura sacre, a dormire dove pregano le religiose. E invece no. Il progetto è saltato, e con esso è esploso un caso che ha poco a che fare con la musica e molto con i giochi di potere tra istituzioni. La vicenda si inserisce nel contesto del Ferrara Summer Festival, evento musicale estivo che da anni vede la collaborazione delle suore di San Vincenzo.🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Marilyn Manson in convento, la Curia dice no: le suore ferraresi parlano di “ordini dall’alto” (il caso è già virale)

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