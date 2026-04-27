La signora delle stelle | gli studenti realizzano il cortometraggio su Margherita Hack
Gli studenti della IV edizione del progetto Caffè Letterari, promosso dall’Associazione culturale Opera Viva, hanno realizzato un cortometraggio dedicato a Margherita Hack. La figura scientifica, nota come “la Signora delle stelle”, è stata al centro di questa iniziativa, che ha preso in considerazione il rapporto tra Hack e Trieste. L’obiettivo è stato quello di celebrare la memoria di questa personalità attraverso una produzione cinematografica realizzata dagli studenti.
La IV edizione del progetto Caffè Letterari prodotto dall’Associazione culturale Opera Viva è dedicata al ricordo di “Margherita Hack: la Signora delle stelle”, una personalità scientifica che con Trieste strinse un legame speciale. Si tratta di un progetto didattico ed educativo, che viene.🔗 Leggi su Triesteprima.it
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