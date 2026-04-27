La signora delle stelle | gli studenti realizzano il cortometraggio su Margherita Hack

Gli studenti della IV edizione del progetto Caffè Letterari, promosso dall’Associazione culturale Opera Viva, hanno realizzato un cortometraggio dedicato a Margherita Hack. La figura scientifica, nota come “la Signora delle stelle”, è stata al centro di questa iniziativa, che ha preso in considerazione il rapporto tra Hack e Trieste. L’obiettivo è stato quello di celebrare la memoria di questa personalità attraverso una produzione cinematografica realizzata dagli studenti.