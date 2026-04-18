La scuola media Margherita Hack e Almería uniti dal progetto europeo a Palermo

Questa settimana a Palermo si è conclusa con successo un progetto di mobilità internazionale tra studenti di una scuola media locale e i loro coetanei spagnoli provenienti da Almería. L'iniziativa ha coinvolto ragazzi di entrambe le nazionalità, favorendo un confronto tra culture e metodi di studio differenti. L'evento ha visto la partecipazione attiva degli studenti in varie attività, sottolineando l'importanza delle collaborazioni transnazionali nel settore scolastico.