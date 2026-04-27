‘Mare Fuori 6’ slitta ancora arriva il 29 aprile su Rai2 | cast e trama

La sesta stagione di 'Mare Fuori' sarà trasmessa su Rai2 a partire dal 29 aprile, dopo aver subito diversi rinvii. La prima data di messa in onda era prevista per l’11 marzo, poi spostata al 22 aprile, e infine confermata per la fine di aprile. La serie, nota per il suo cast e la trama, raggiungerà così nuovamente il pubblico dopo vari cambiamenti nel calendario di programmazione.

(Adnkronos) – La messa in onda della sesta stagione di 'Mare Fuori' slitta ancora. Inizialmente prevista su Rai2 per l’11 marzo, poi rinviata al 22 aprile, la serie debutterà invece mercoledì 29 aprile. La puntata finale è fissata per il 3 giugno. L’Ipm di Napoli torna con le storie dei giovani detenuti che cercano di trovare la loro strada tra le sfide e le ombre della reclusione e la luce del mondo esterno. Al centro delle vicende c’è ancora Rosa Ricci (Maria Esposito), l’ultima e invidiatissima erede del boss don Salvatore, che navigherà tra complessi conflitti familiari, vendette incrociate del clan Di Salvo e la ricerca di un domani fatto di redenzione.🔗 Leggi su Webmagazine24.it Mare Fuori 6, l’attesa è finita. I primi episodi su RaiPlay Notizie correlate Leggi anche: Mare Fuori 6 cambia programmazione, la serie in prima serata su Rai2 dal 29 aprile Leggi anche: The Rookie 7, la nuova stagione arriva su Rai2: data di inizio, cast e trama Altri aggiornamenti Si parla di: Come finisce Mare Fuori 6. Mare fuori 6 slitta ancora: ecco quando andrà in ondaLa messa in onda della sesta stagione di 'Mare fuori' slitta ancora. Inizialmente prevista su Rai2 per l'11 marzo, poi rinviata al 22 aprile, la serie debutterà invece mercoledì 29 aprile. La puntata ... napolitoday.it Mare Fuori 6 slitta la messa in onda, dove e quando vedere la nuova stagioneLa nuova stagione di Mare Fuori 6 slitta ancora: quando e dove vedremo le vicende dei ragazzi interrotti dell’Istituto di Pena Minorile ... dilei.it