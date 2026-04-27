Nel mare di Trieste si registra un aumento di meduse, creando un fenomeno visibile e preoccupante per chi frequenta la zona. Nel frattempo, nelle acque di Gallipoli si segnalano avvistamenti di squali, attirando l’attenzione di bagnanti e operatori del settore turistico. Questi eventi si verificano in un periodo di alta stagione balneare, con conseguenze dirette sulla sicurezza e sull’affluenza nelle località coinvolte.

Nuova invasione di meduse nel mare di Trieste. Oltre lo spettacolo per gli occhi, si fa la conta dei danni. Da giorni sono fermi i pescherecci. Più a sud, invece, fanno la comparsa due squali. Servizio di Lucia Ascione TG2000.🔗 Leggi su Tv2000.it

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Mare “agitato” dalle meduse a Trieste e gli squali a Gallipoli

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