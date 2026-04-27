Golfo di Trieste le acque invase da centinaia di meduse
Nel Golfo di Trieste, le acque sono state attraversate da centinaia di meduse di grandi dimensioni, che hanno attirato l'attenzione di residenti e visitatori. La presenza numerosa di questi invertebrati ha suscitato l'interesse di chi si trovava in zona, rendendo visibile il fenomeno in modo evidente. La situazione è stata segnalata alle autorità competenti per eventuali interventi o controlli.
Centinaia di meduse hanno invaso le acque del Golfo di Trieste. Date le loro particolari dimensioni, gli invertebrati hanno attirato l'attenzione di cittadini e turisti. Si tratta della specie Rhizostoma pulmo e sono conosciute anche come Polmoni di mare. Non è strano che questa tipologia di meduse arrivi fino alle coste triestine: succede solitamente in primavera, quando la bora le trascina dalle acque profonde dove vivono al largo fino alla superficie e poi, verso la città.🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
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