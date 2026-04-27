Marconia | il tesoro di memoria che ha forgiato la nostra democrazia

Il Comune di Pisticci ha avviato il recupero dei documenti relativi alla Colonia penale di Marconia, che è stata chiusa nel 1943. Questo intervento mira a preservare i materiali storici legati a quella struttura e alle sue attività. I documenti, conservati presso gli archivi comunali, rappresentano testimonianze di un passato che ha contribuito alla formazione della memoria locale. Nessuna informazione è stata fornita sulle modalità di recupero o sui contenuti specifici dei documenti.

? Cosa sapere Il Comune di Pisticci recupera i documenti della Colonia penale di Marconia chiusa nel 1943.. L'eredità di oltre 1700 confinati come Umberto Terracini ha influenzato la democrazia italiana.. A ottantadue anni dalla chiusura della Colonia penale di Marconia, il Comune di Pisticci si impegna nel recupero dei documenti che testimoniano l’eredità dell’antifascismo in Basilicata. Mentre le celebrazioni per il 25 Aprile toccano i centri di Potenza e Matera, il ricordo dei oltre 3500 confinati che attraversarono la regione rischia di sbiadire tra le pieghe della memoria collettiva. Tra i nomi che la storia ha consegnato ai libri e quelli che la strada locale custodisce con discrezione, emerge il profilo di chi, a partire dal 1939, fu rinchiuso nelle strutture di Marconia.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Marconia: il tesoro di memoria che ha forgiato la nostra democrazia Notizie correlate Leggi anche: Addio a Duško Vujoševi?: muore il coach che ha forgiato i campioni Referendum, il Comitato del No: "Ha vinto la democrazia, la nostra Costituzione è ancora viva"Questa la reazione del Comitato della società civile Forlì-Cesena per il No nel Referendum costituzionale all'esito del risultato dei seggi “Ha vinto...