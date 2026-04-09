Addio a Duško Vujoševi? | muore il coach che ha forgiato i campioni

È deceduto oggi all’età di 67 anni Duško Vujoševi?, noto coach montenegrino, a causa di complicazioni renali e diabete. La sua morte conclude una carriera caratterizzata dalla formazione di numerosi atleti di successo. Vujoševi? aveva dedicato gran parte della vita alla pallacanestro, influenzando molte generazioni di giocatori e allenatori. La notizia ha suscitato reazioni nel mondo sportivo e tra gli appassionati.

Duško Vujoševi? è scomparso oggi all’età di 67 anni. Il tecnico montenegrino ha ceduto a complicazioni renali e al diabete. La notizia colpisce il basket europeo proprio in data 8 aprile 2026. Il professionista, nato a Podgorica nel 1959, ha lasciato un vuoto profondo dopo una carriera durata più di cinque decenni. L’uomo, noto anche come Dule, ha costruito la sua fama principalmente a Belgrado. Qui ha guidato il Partizan, scrivendo pagine storiche per il club bianconero. L’eredità tattica e il miracolo del 2010. Il Partizan ha vissuto l’apice sotto la sua guida tecnica. Il punto più alto è arrivato nel 2010, quando il coach ha condotto la squadra fino alle Final Four di EuroLega. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Addio a Duško Vujoševi?: muore il coach che ha forgiato i campioni Addio a Dusko Vujosevic, il Generale che ha plasmato il basket europeoBelgrado, 8 aprile 2026 - La pallacanestro europea perde uno dei suoi maestri più autentici. Basket: è morto Dusko Vujosevic. Portò in alto il Partizan, allenò anche in ItaliaUna delle figure più rappresentative della scuola ex jugoslava degli allenatori ci ha lasciati.