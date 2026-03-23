Referendum il Comitato del No | Ha vinto la democrazia la nostra Costituzione è ancora viva

Questa la reazione del Comitato della società civile Forlì-Cesena per il No nel Referendum costituzionale all'esito del risultato dei seggi “Ha vinto la democrazia: i cittadini hanno detto No alla riforma Meloni-Nordio. La maggioranza degli italiani ha votato contro la riforma pensata per ridurre l’indipendenza della giustizia. La magistratura resta indipendente. Nonostante tutte le fake news circolate la popolazione si è informata e ha deciso di stare dalla parte della Costituzione”. Questa la reazione del Comitato della società civile Forlì-Cesena per il No nel Referendum costituzionale all'esito del risultato dei seggi. Questo risultato, prosegue il Comitato, “è arrivato innanzitutto grazie alle energie e il tempo delle persone che hanno aiutato i comitati del No. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

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