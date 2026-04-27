Marco D’Amore piange la morte del papà | Fonte inesauribile d’ispirazione

L’attore Marco D’Amore ha annunciato sui social la scomparsa di suo padre, Marcello, avvenuta a causa di una malattia. Nel messaggio, l’attore ha descritto il padre come una fonte inesauribile di ispirazione, condividendo un lungo messaggio emotivo. D’Amore, noto anche come regista della serie televisiva Gomorra, ha dedicato parole di affetto e gratitudine al genitore scomparso, senza fornire altri dettagli sulla malattia o sulle circostanze della morte.

Tempo di lettura: 2 minuti Un lungo, struggente, messaggio affidato ai social nelle scorse ore: così l’attore Marco D’Amore – protagonista e anche regista della serie tv di culto Gomorra – ha dato notizia della morte di suo padre Marcello, scomparso a seguito di una malattia. “Addio papà, riposa in pace – esordisce -. Chi stima il mio lavoro deve sapere che tu sei stato fonte inesauribile di ispirazione e che crescendo ho fatto di tutto per somigliarti. Grazie per avermi reso un lettore famelico, appassionato! Grazie per tutta la musica ascoltata insieme ed insieme cantata a squarciagola. Grazie per avermi fatto innamorare di Napoli, lontana chilometri da quella delle cartoline e degli stereotipi, ma quella della Storia e della Cultura, delle intelligenze che l’hanno attraversata e dei conflitti che la agitano.🔗 Leggi su Anteprima24.it

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