Un grave lutto ha colpito l’attore noto per il suo ruolo in una popolare serie televisiva, poiché ha perso il padre. L’attore ha condiviso un messaggio sui social, ricordando il rapporto con il genitore e affermando di aver fatto di tutto per somigliarlo. La notizia della scomparsa di Marcello D’Amore è stata resa nota attraverso il post pubblicato dall’attore stesso.

Grave lutto per Marco D’amore, protagonista della fiction Gomorra: l’attore ha infatti perso l’adorato papà Marcello, che ha salutato con un commovente messaggio sui social. Per il suo addio all’amato genitore, l’artista campano ha usato splendide parole, ringraziandolo anche per essere stato la sua principale fonte d’ispirazione: “ Crescendo ho fatto di tutto per somigliarti ” ha scritto D’Amore. L’addio di Marco D’Amore a suo padre. Uno splendido scatto d’infanzia e un lunghissimo messaggio d’addio: così l’attore Marco D’Amore ha salutato sui social l’amato papà Marcello, scomparso da pochissimo. L’interprete di Gomorra ha fornito uno splendido ritratto del genitore, dal quale ha ereditato l’amore per l’arte in tutte le sue forme: “Addio papà R.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Lutto per Marco D’Amore, è morto il padre Marcello: “Ho fatto di tutto per somigliarti”

Marco D'Amore, addio al padre Marcello: «Mia fonte d'ispirazione, ho fatto di tutto per somigliarti»

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