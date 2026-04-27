L’attore annunciato il suo ritorno in televisione con una nuova serie in prima serata su Canale 5. Recentemente, ha parlato della sua relazione con un’attrice, affermando che si sostengono a vicenda e si lasciano quando necessario. La coppia ha avuto diverse fasi nel loro rapporto, che hanno condiviso pubblicamente. L’attore ha anche commentato la sua vita privata in modo diretto, senza entrare in dettagli eccessivi.

Marco Bocci e Laura Chiatti sono tra le coppie più solide del mondo dello spettacolo, da 12 anni sono sposati e ogni volta che si fanno vedere in pubblico, ospiti di qualche evento, si mostrano sempre uniti e innamorati. Eppure, dietro le quinte, sembra proprio che il segreto del loro matrimonio sia prendersi delle continue pause, frutto di litigi che si risolvono nel giro di poche ore. Ospite di Verissimo su Canale 5 durante il weekend, Marco Bocci, presto protagonista della nuova serie di Canale 5, Alex Bravo - Poliziotto a modo suo, ha parlato anche dall'amore che lo lega a Laura Chiatti, svelando un retroscena curioso sulla loro vita di coppia: "Io e Laura siamo abbastanza selvaggi nella nostra vita insieme.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Marco Bocci e l'amore con Laura Chiatti: "Ci sosteniamo e ci lasciamo"

Marco Bocci: La mia lunga storia d'amore con Laura Chiatti - Domenica In 28/12/2025

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