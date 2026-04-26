Dopo undici anni dal loro matrimonio, Marco Bocci e Laura Chiatti sono tornati a parlare della loro relazione. L’attore ha raccontato che, poco dopo aver celebrato le nozze, la moglie gli ha chiesto il divorzio. La coppia si è conosciuta e fidanzata per alcuni mesi prima di convolare a nozze, avvenuta circa un anno dopo il loro primo incontro.

Sono passati 11 anni da quando Marco Bocci e Laura Chiatti sono convolati a nozze. Un matrimonio celebrato pochi mesi dopo il loro fidanzamento. « Sono 12 anni e non avrei mai pensato di arrivarci solo per un motivo: perché mi ha chiesto il divorzio il giorno dopo il matrimonio. Non sto scherzando. La mattina dopo ha chiesto il divorzio, poi piano piano ci ha ripensato. Abbiamo deciso di sposarci due settimane dopo esserci conosciuti» rivela l’attore. Spiegando che quella richiesta era dovuta a un motivo ben preciso: «Organizzare un matrimonio con una persona che conosci da due settimane non è una cosa emotivamente facilissima quindi ci sta che ci possono essere degli sbalzi d’umore».🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Marco Bocci e l’amore per la moglie Laura Chiatti, dopo 12 anni: “Mi ha chiesto il divorzio il giorno dopo il matrimonio”

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