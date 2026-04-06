Matrimoni al capolinea | da Oriolo Romano a Proceno i comuni della Tuscia dove si divorzia di più e di meno

In diversi comuni della Tuscia, i dati dell'Istat rivelano variazioni nelle separazioni legali. Tra i 60 centri del Viterbese analizzati, alcuni registrano un numero più elevato di matrimoni che si concludono con il divorzio, mentre altri mostrano tassi più bassi. La situazione mette in evidenza differenze significative tra le diverse comunità della provincia.

Le ultime rilevazioni dell'Istat scattano una fotografia della provincia divisa tra i borghi del sud, dove le unioni si spezzano più spesso, e i centri che restano legati alla tradizione???I dati dell'Istat sulle separazioni legali nei 60 centri del Viterbese mostrano il volto di una provincia "altalenante". Nel territorio la media dei divorziati si attesta al 4,2%, un numero che racconta le diverse velocità tra i comuni della Tuscia e quelli più vicini all'area romana.?Oriolo Romano guida la classifica provinciale con la percentuale più alta, toccando quota 5,5%. Il borgo si posiziona al primo posto per distacco, seguito a breve distanza da Faleria che registra il 5,4% di cittadini divorziati. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

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