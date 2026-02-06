La mia migliore amica di 9 anni è stata uccisa mio padre si è suicidato Ancora oggi sono tormentata da domande devastanti | lo rivela Dove Cameron

La cantante e attrice americana Dove Cameron ha aperto il cuore durante una lunga intervista nel podcast Call Her Daddy. Ha raccontato di aver perso la sua migliore amica di 9 anni e di aver affrontato il suicidio di suo padre, eventi che ancora le lasciano dentro ferite aperte. Cameron ha detto di essere tormentata da domande senza risposta e ha condiviso alcuni dettagli molto personali sulla sua vita, tra le quali il suo prossimo matrimonio con Damiano David.

Dove Cameron, che presto si sposerà con Damiano David, si è raccontata in una lunga chiacchierata nel podcast Call Her Daddy, rivelando anche aspetti molto privati della sua vita. La cantante a attrice ha ricordato l’impatto che l’omicidio della sua migliore amica di 9 anni ha avuto su di lei e le domande devastanti che la tormentano, ancora oggi, dopo il suicidio del padre. Dove aveva 8 anni quando la sua amica d’infanzia Hayley e la sorella di Hayley, Kelsey, sono state uccise dal padre, che poi si è tolto la vita. Raccontando la sua amicizia con Hayley al conduttore Alex Cooper, Dove ha esordito: “Ci siamo conosciute quando avevamo 2 anni. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

