Durante i test di oggi a Jerez, il pilota ha ottenuto il terzo tempo con la sua Aprilia, confermando un buon livello di prestazioni. In un'intervista, ha dichiarato che la squadra è impegnata a lavorare su soluzioni che saranno difficili da verificare nel fine settimana, senza entrare nei dettagli. Tra i temi discussi anche il casco, di cui non sono state fornite ulteriori specifiche.

Un buon Marco Bezzecchi ha portato la propria Aprilia al terzo posto nei test disputati quest’oggi a Jerez. Il tutto all’interno di un terzetto tutto firmato dalla casa di Noale, che porta nei primi tre posti, assieme a lui, anche Ogura e Fernandez. Queste le parole di Bezzecchi ai microfoni di Sky Sport: “ Sta andando bene, buona giornata fino ad ora. La pista qua il lunedì è sempre bella perché ha molto grip, è molto gommata, è fantastico oggi. Ne stiamo approfittando per girare un po’. Per il momento ci siamo concentrati su un po’ di soluzioni che durante il weekend è difficile provare, di setting, elettronica “. Inevitabile parlare della novità che ha incuriosito: “ E’ un casco nuovo, Agv sta lavorando duramente a questo progetto da un opo’ di tempo e sono contento di averlo trovarlo.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Marco Bezzecchi: “Siamo concentrati su soluzioni difficili da provare nel weekend”. E sul casco…

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