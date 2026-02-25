MotoGP Marco Bezzecchi-Aprilia | la grande scommessa tutta italiana per provare ad arginare Marquez

Marco Bezzecchi ha firmato con Aprilia, puntando a rafforzare la squadra italiana in MotoGP. La scelta nasce dalla volontà di aumentare le chance di vincere e di mettere in difficoltà i rivali più forti. Bezzecchi ha già mostrato buone capacità in pista e ora si prepara a una stagione decisiva. La moto, aggiornata rispetto all’anno scorso, promette di essere competitiva in vista del campionato 2026.

© Oasport.it - MotoGP, Marco Bezzecchi-Aprilia: la grande scommessa tutta italiana per provare ad arginare Marquez

Dopo un lungo percorso di crescita, l’ Aprilia sembra finalmente pronta a recitare un ruolo da protagonista nella corsa al titolo per il Mondiale MotoGP 2026. La Casa di Noale ha ormai colmato quasi tutto il gap prestazionale nei confronti della Ducati e può contare su un top rider di alto profilo come Marco Bezzecchi, in attesa di ritrovare la miglior versione di Jorge Martin dopo i tanti infortuni dell’ultimo anno. Il pilota romagnolo ha effettuato un evidente salto di qualità nella seconda parte della scorsa stagione, al suo primo anno in Aprilia, trovando un ottimo feeling con la RS-GP e attestandosi stabilmente tra i più veloci in pista gara dopo gara. 🔗 Leggi su Oasport.it Test MotoGP Buriram: Bezzecchi su Aprilia fissa il record, Marquez cade ancoraDurante i test collettivi di MotoGP a Buriram, Bezzecchi ha stabilito il nuovo record sulla Aprilia, migliorando il precedente primato di quasi un secondo. Test MotoGP, Aprilia risponde a Ducati: Bezzecchi record nel giorno 2. Marquez 3° (con caduta)Bezzecchi stabilisce il record nella seconda giornata di test MotoGP in Thailandia, causato da una migliore messa a punto della sua Aprilia, che ha migliorato i tempi rispetto ai concorrenti. Temi più discussi: Test di Buriram: Marco Bezzecchi sotto il record, Ai Ogura vicino; MotoGP | Bezzecchi: Bagnaia in Aprilia? Per me non è importante chi c'è dall'altra parte del box; Bezzecchi: 'Bagnaia in Aprilia? Mettetemi in coppa con chi volete, non m'importa'; MotoGP 2026. Test di Buriram. Marco Bezzecchi: Pecco Bagnaia in Aprilia? Non mi cambia chi c'è nel box. Sono felice per Jorge Martin, si merita di guidare. MotoGP, Marco Bezzecchi-Aprilia: la grande scommessa tutta italiana per provare ad arginare MarquezDopo un lungo percorso di crescita, l'Aprilia sembra finalmente pronta a recitare un ruolo da protagonista nella corsa al titolo per il Mondiale MotoGP ... oasport.it Marco Bezzecchi morde il freno e non vede l’oraDopo due intense giornate di test ufficiali a Buriram, Aprilia Racing è pronta ad affrontare il primo appuntamento del Campionato del Mondo MotoGP 2026 sul Chang International Circuit con Marco ... sportal.it Buon Festival di Sanremo a tutti, con Olly che canterà a breve “Balorda Nostalgia”, canzone vincitrice dell’ultima kermesse. Eccolo in foto con Marco Bezzecchi, in qualità di ombrellino in occasione del GP di Valencia dello scorso anno. #MemasGP #MotoGP # - facebook.com facebook #MotoGP #ThaiGP Marco Bezzecchi alla vigilia del Gran Premio di Thailandia a Buriram: "I test sono andati abbastanza bene, abbiamo lavorato molto e questo ci ha aiutato a capire come sta andando la RS-GP26. Sono soddisfatto, anche se i test sono molto x.com