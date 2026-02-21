LIVE MotoGP Test Buriram 2026 in DIRETTA | fratelli Marquez davanti Bezzecchi e Bagnaia concentrati sul set-up nel day-1

Durante il primo giorno di test a Buriram, i fratelli Marquez hanno segnato i tempi più veloci, mentre Bezzecchi e Bagnaia si sono concentrati sul set-up della moto. Marquez ha completato un giro in 1’30”446, senza riuscire a avvicinarsi ai riferimenti migliori della sessione. Bezzecchi ha lavorato principalmente sulla stabilità, mentre Bagnaia ha cercato di migliorare l’aderenza in curva. La giornata prosegue con molte prove in programma.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.51 1'30?446 per Pecco, che rimane lontano dai tempi di riferimento di questa sessione. 11.50 Bagnaia torna in pista, vedremo se Pecco vorrà rispondere al proprio compagno di squadra o meno. 11.47 Mancano 13? alla conclusione e vedremo se ci saranno ulteriori cambiamenti in classifica. Marc Marquez ha voluto saggiare la sua GP26, in una giornata con qualche problema vista la doppia caduta. 11.44 Marc Marquez fa un time-attack e si porta in seconda posizione a 0?129 dal fratello Alex. Risponderanno Pecco e Bezz? 11.41 Arrivano time-attack interessanti, nel frattempo, con Franco Morbidelli che si porta in seconda posizione a 0?189 da Alex Marquez.