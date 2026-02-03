Casal Bruciato via ai lavori per rifare asfalto e marciapiedi su via Facchinetti

Sono partiti i lavori a Casal Bruciato per rifare asfalto e marciapiedi su via Facchinetti. La strada, lunga circa mezzo chilometro, riceverà una nuova pavimentazione grazie a un investimento di 1,2 milioni di euro. I lavori interessano il tratto da via Tiburtina fino a piazza Balsamo Crivelli. La riqualificazione mira a migliorare le condizioni di sicurezza e decoro della zona, coinvolgendo anche i marciapiedi.

Un milione e 200 mila euro per rifare circa mezzo chilometro di strada, marciapiedi inclusi. Sono iniziati i lavori per il ripristino della pavimentazione stradale di via Cipriano Facchinetti, da via Tiburtina a piazza Balsamo Crivelli.Lavori a Casal BruciatoSi tratta di un intervento atteso da.🔗 Leggi su Romatoday.itImmagine generica

