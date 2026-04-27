Durante una gara di marcia a Prato, l'atleta Giulia Ferri si è posizionata seconda nella categoria juniores sui 5 km, con un tempo di 22 minuti e 50 secondi e 12 centesimi. Questo risultato rappresenta il suo miglior tempo personale. La performance le permette di qualificarsi ai mondiali juniores, raggiungendo il minimo richiesto per la partecipazione alla manifestazione internazionale.

? Cosa sapere Giulia Ferri secondo nella marcia 5 km juniores a Prato con 22:50.12. Il tempo ottenuto assicura all'atleta Asa Ascoli il minimo per i mondiali juniores. Il 25 aprile a Prato, Giulia Ferri ha conquistato il secondo posto nella marcia juniores da 5 km durante la terza prova del Campionato di Società, segnando un tempo di 22:50.12. L’atleta dell’Asa Ascoli ha corso una gara di grande tenuta tattica, restando agganciata al gruppo di testa per i due terzi della competizione prima di accelerare decisamente. La prestazione ha permesso alla marchigiana di abbattere il proprio precedente primato di un minuto esatto, portandola sul gradino più basso del podio dietro la fuoriclasse delle Fiamme Gialle, Serena Di Fabio, che ha chiuso la prova in 22:12.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Marcia a Prato: Giulia Ferri vola e abbatte il primato personale

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