Duplantis infinito vola a 6.31 e stabilisce il nuovo record mondiale | è il suo 15° primato personale

Armand Duplantis ha stabilito il suo 15° record mondiale nel salto con l'asta durante una gara in Svezia. L'atleta ha raggiunto un'altezza di 6,31 metri, migliorando così la sua prestazione precedente. Dopo aver vinto la competizione indoor, ha superato nuovamente se stesso davanti al pubblico presente. L'evento ha visto il record del mondo aggiornato ancora una volta da Duplantis.

Armand "Mondo" Duplantis si è preso il 15° record mondiale di salto con l'asta, ottenuto di fronte al suo pubblico in Svezia: dopo aver vinto la gara indoor ha posto l'asticella a 6.31, 1 centimetro al di sopra del primato precedente. E ha dato vita al proprio show personale, con tanto di apoteosi e standing ovation. 🔗 Leggi su Fanpage.it

