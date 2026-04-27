Marche salute femminile | visite e screening gratuiti col Bollino Rosa

Nelle Marche, le strutture contrassegnate con il certificato Bollino Rosa offrono visite e screening gratuiti dedicati alla salute femminile fino al 29 aprile. Questa iniziativa permette alle donne di accedere a controlli di prevenzione senza costi, coinvolgendo diversi centri della regione che partecipano all’offerta. Le attività riguardano esami e visite di prevenzione, con l’obiettivo di favorire l’accesso ai servizi sanitari.

? Cosa sapere Le strutture con Bollino Rosa nelle Marche offrono visite e screening gratuiti fino al 29 aprile.. L'iniziativa regionale aderisce all'H Open Week promosso dalla Fondazione Onda ETS.. Dal 22 al 29 aprile le strutture sanitarie delle Marche che vantano il Bollino Rosa aprono le porte per una settimana dedicata alla prevenzione e alla salute femminile. L’iniziativa nasce dalla partecipazione della Regione all’H Open Week, un progetto di rilevanza nazionale promosso dalla Fondazione Onda ETS in occasione dell’undicesima edizione della Giornata nazionale dedicata alla salute della donna. Prevenzione e medicina di genere nei presidi ospedalieri.🔗 Leggi su Ameve.eu

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