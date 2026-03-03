Visite dermatologiche col Bollino rosa Controlli gratuiti contro la psoriasi

In diversi ospedali si svolgono visite dermatologiche gratuite dedicate alla psoriasi, con l’obiettivo di offrire controlli e consulenze senza costi. L’iniziativa prevede la presenza di medici specializzati che effettuano visite e forniscono informazioni ai pazienti interessati. Questa giornata di screening mira a sensibilizzare sull’importanza di monitorare la condizione e ad aiutare chi soffre di questa patologia cutanea.

Una giornata di visite dermatologiche e consulenze dedicate alla psoriasi negli ospedali con il Bollino Rosa: l’11 marzo l’AUSL della Romagna aderisce all’(H) Open Day sulla psoriasi promosso da Fondazione Onda ETS in collaborazione con SIDeMaST, la Società Italiana di Dermatologia e Malattie Sessualmente Trasmesse, e con il patrocinio di APIAFCO (Associazione Psoriasici Italiani Amici della Fondazione Corazza), per favorire diagnosi tempestiva, presa in carico appropriata e maggiore consapevolezza su una malattia cronica sistemica che impatta profondamente sulla qualità della vita. La psoriasi interessa circa il 2-3% della popolazione generale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Visite dermatologiche col Bollino rosa. Controlli gratuiti contro la psoriasi Benevento, Open Day sulla psoriasi al San Pio: visite gratuite e consulenze dermatologicheL’AORN SAN PIO di Benevento guidata dal Direttore Generale Maria Morgante aderisce all’Open Day (H) – ONDA sulla psoriasi, con servizi gratuiti... Con 'Io Canto per Ant' raccolti fondi per visite dermatologiche gratuite per la prevenzione oncologicaFondazione Ant, con il delegato di Pisa Pietro Augello, ringrazia tutte le persone che hanno assistito ieri, sabato 10 gennaio, all'evento 'Io Canto... Una raccolta di contenuti su Visite dermatologiche Temi più discussi: Visite dermatologiche col Bollino rosa. Controlli gratuiti contro la psoriasi; Open day psoriasi, l'11 marzo visite gratis in 90 ospedali Bollino rosa; 11 marzo: negli ospedali con il bollino rosa consulenze e servizi gratuiti sulla psoriasi. Visite dermatologiche col Bollino rosa. Controlli gratuiti contro la psoriasiIniziativa sanitaria di prevenzione in campo l’11 marzo anche al Bufalini. Per partecipare è richiesta una prenotazione telefonica fino al 9 marzo. . ilrestodelcarlino.it Open day psoriasi, l’11 marzo visite gratis in 90 ospedali Bollino rosaRoma, 2 mar. (Adnkronos Salute ) - Una giornata interamente dedicata alla psoriasi, con servizi gratuiti clinico-diagnostici e informativi: l’11 marzo Fondazione Onda Ets promuove l'(H)Open day sulla ... ilsannioquotidiano.it Dermatologia centro medico A.S.A.G. La dott.ssa Laura Calabrese riceve il10/03 dalle ore 10.00 Effettua: - VISITE DERMATOLOGICHE : dermatiti, eczemi, vitiligine, acne, infezioni (herpes, verruche, micosi), psoriasi, dermatite atopica, orticaria, alopecia, - facebook.com facebook