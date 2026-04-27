Marcello Dell' Utri e la moglie va a processo per i 42 milioni ricevuti da Silvio Berlusconi

L'ex senatore di Forza Italia, accompagnato dalla moglie, sarà giudicato in tribunale a partire dal 9 luglio per una vicenda legata a presunte donazioni di 42 milioni di euro. Questi fondi sarebbero stati trasferiti tramite otto bonifici da Silvio Berlusconi. La causa riguarda le accuse di ricevimento di somme ingenti senza una chiara documentazione ufficiale. La vicenda coinvolge direttamente i tre soggetti e si svolgerà nelle aule di tribunale.

Andranno a processo, con prima udienza fissata per il 9 luglio, l'ex senatore di Forza Italia Marcello Dell'Utri e la moglie Miranda Ratti per la vicenda delle presunte donazioni per 42 milioni di eruo ricevute da Silvio Berlusconi in otto bonifici. Lo ha deciso la gup Giulia Marozzi. Su una.🔗 Leggi su Milanotoday.it

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