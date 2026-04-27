A Milano, sono stati iscritti nel registro degli indagati due persone coinvolte in un procedimento riguardante bonifici per un totale di circa 42 milioni di euro. La vicenda riguarda otto transazioni bancarie effettuate da Silvio Berlusconi, con destinatari i soggetti coinvolti. L'iniziativa giudiziaria riguarda anche l'ex senatore di Forza Italia e la sua consorte, che sono stati chiamati a rispondere di presunte donazioni.

Milano, 27 aprile 2026 – Sono stati mandati a processo a Milano, l'ex senatore di Fi, Marcello Dell'Utri, e la moglie Miranda Ratti per la vicenda delle presunte donazioni per circa 42 milioni di euro, in otto bonifici, ricevute da Silvio Berlusconi. A deciderlo è stata oggi, lunedì 27 aprile, la gup Giulia Marozzi. La prima udienza si terrà il prossimo 9 luglio davanti alla seconda sezione penale del Tribunale. Su una parte delle donazioni è scattata la prescrizione. Nel marzo 2025 il caso era stato trasferito da Firenze a Milano per competenza territoriale in base a una eccezione sollevata dai difensori Francesco Centonze e Filippo Dinacci.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Bonifici per 42 milioni da Silvio Berlusconi: a processo Marcello Dell'Utri e la moglie

DELL'UTRI a processo per i 42 milioni ricevuti da BERLUSCONI

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