Marcello Dell'Utri e la moglie a processo per i 42 milioni ricevuti da Silvio Berlusconi

Il giudice per le udienze preliminari di Milano ha deciso di rinviare a giudizio un ex senatore e la sua moglie nel procedimento riguardante 42 milioni di euro. Secondo l’accusa, la somma sarebbe stata ricevuta da un ex premier e avrebbe avuto lo scopo di aiutarlo a evitare eventuali conseguenze legali. La vicenda si inserisce in un’indagine più ampia che coinvolge l’ex capo del governo.

Il Gup di Milano ha disposto il rinvio a giudizio per l'ex senatore e la moglie Miranda Ratti. Al centro dell'inchiesta 42 milioni di euro che, secondo l'accusa, sarebbero serviti a garantire l'impunità del Cavaliere.🔗 Leggi su Fanpage.it Marcello Dell’Utri e la moglie a processo per i 42 milioni ricevuti da Berlusconi Notizie correlate Marcello Dell'Utri (e la moglie) va a processo per i 42 milioni ricevuti da Silvio BerlusconiAndranno a processo, con prima udienza fissata per il 9 luglio, l'ex senatore di Forza Italia Marcello Dell'Utri e la moglie Miranda Ratti per la... Marcello Dell'Utri mandato a processo per i 42 milioni ricevuti da Silvio BerlusconiSono stati mandati a processo a Milano, l’ex senatore di Fi, Marcello Dell’Utri, e la moglie Miranda Ratti per la vicenda delle presunte donazioni... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Le stragi del 1992 e la richiesta l'archiviazione per Dell'Utri: si oppone il legale di Salvatore Borsellino; Remigration, Craxi e Dell’Utri: Sì al presidio delle seconde generazioni. Polemica in Forza Italia; Caltanissetta: fissata al 18 maggio l'udienza per decidere su archiviazione di Dell'Utri; Richiesta di archiviare Dell’Utri è frettolosa. I giudici non mollano Dell'Utri: a processo con la moglie per le donazioni di BerlusconiMarcello Dell'Utri e la moglie Miranda Ratti andranno a processo. Lo ha deciso la gup di Milano Giulia Marozzi. Il caso riguarda le presunte ... iltempo.it Marcello Dell'Utri a processo per i 42 milioni ricevuti da Berlusconi: a giudizio anche la moglie Miranda RattiSono stati mandati a processo a Milano, l'ex senatore di Fi, Marcello Dell'Utri, e la moglie Miranda Ratti per la vicenda delle presunte donazioni per circa 42 milioni di euro, in ... leggo.it "IL RONZIO DELL'UTOPIA - MARCELLO FABBRI E IL MEZZOGIORNO", CONVEGNO NEL PALAZZO LANFRANCHI A MATERA: REPORT E FOTO https://www.sassilive.it/cultura-e-spettacoli/terza-pagina/il-ronzio-dellutopia-marcello-fabbri-e-il-mezzogiorno-co - facebook.com facebook