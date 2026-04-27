A Milano, un giudice ha deciso di rinviare a giudizio un uomo accusato di non aver dichiarato donazioni di circa 42 milioni di euro ricevute da un ex premier. L’udienza preliminare riguarda la presunta omissione di queste somme nelle dichiarazioni fiscali e si è conclusa con questa decisione. L’uomo coinvolto, già noto nel panorama giudiziario, dovrà ora affrontare il processo nei prossimi mesi.

Giulia Marozzi, giudice per l’udienza preliminare di Milano, ha rinviato a giudizio Marcello Dell’Utri per la presunta mancata dichiarazione di alcune donazioni dal valore di circa 42 milioni di euro. L’ex senatore di Forza Italia li avrebbe ricevuti da Silvio Berlusconi, amico, stretto collaboratore e cofondatore del partito. Il caso riguarda una serie di bonifici destinati al politico e alla ex moglie, Miranda Ratti, che, per legge, Dell’Utri avrebbe dovuto dichiarare alle autorità, poiché condannato in via definitiva per reati di mafia. I dubbi su Marcello Dell’Utri e sua moglie Miranda: movimenti e bonifici sospetti. La condanna per concorso esterno in associazione mafiosa nei confronti di Dell’Utri risale al 2014: da allora, per dieci anni, avrebbe dovuto comunicare qualsiasi tipo di cambiamento nel patrimonio superiore ai 10.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Marcello Dell’Utri a processo: è accusato di non aver dichiarato 42 milioni di euro ricevuti da Silvio Berlusconi

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