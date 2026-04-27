A Milano, l'ex senatore di Forza Italia e la moglie sono stati citati in giudizio per aver ricevuto circa 42 milioni di euro da Silvio Berlusconi attraverso otto bonifici. La vicenda riguarda le presunte donazioni fatte dall'ex premier al politico e alla consorte, portando all'apertura del procedimento giudiziario. La posizione di Dell'Utri e della moglie sarà ora valutata nel corso del processo.

Sono stati mandati a processo a Milano l'ex senatore di Forza Italia Marcello Dell'Utri e la moglie Miranda Ratti per la vicenda delle presunte donazioni per circa 42 milioni di euro, in otto bonifici, ricevute da Silvio Berlusconi. Lo ha deciso la gup Giulia Marozzi, come riporta l'Ansa. La prima udienza si terrà il prossimo 9 luglio davanti alla seconda sezione penale del Tribunale. Su una parte delle donazioni è scattata la prescrizione. Nel marzo 2025 il caso era stato trasferito da Firenze a Milano per competenza territoriale in base a una eccezione sollevata dai difensori Francesco Centonze e Filippo Dinacci. L'ex senatore di Forza...🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Marcello Dell'Utri, a processo con la moglie per i 42 milioni ricevuti da Berlusconi

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