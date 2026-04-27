Marc Marquez | Nessun bisogno di dimostrare il suo valore le sue chance titolo diminuiscono

Marc Marquez ha dichiarato di non sentire più la pressione di dover dimostrare il suo valore, anche se le sue possibilità di conquistare il titolo si sono ridotte. In un’intervista recente, il pilota ha affermato che la priorità non è più concentrarsi sulla pressione, ma sulla gestione della fase attuale della sua carriera. Le sue parole riflettono un cambiamento rispetto a periodi precedenti, in cui la competitività era al centro delle sue dichiarazioni.

"> Marc Marquez: La pressione non è più una priorità. Marc Marquez ha annunciato di non sentirsi più obbligato a “dimostrare” il proprio valore in MotoGP, anche dopo un incidente occorso durante il Gran Premio di Spagna, che ha allontanato ulteriormente la sua corsa al titolo. Attualmente, il distacco dall’attuale leader della classifica, Marco Bezzecchi, è di 44 punti, un gap mai colmato dal pilota spagnolo in passato, considerando che il suo massimo recupero è stato di 37 punti. Dopo aver ceduto il primo posto al fratello Alex, il pilota della Ducati ha fatto registrare un buon secondo posto, mentre Bezzecchi ha ottenuto il P2, consolidando la sua leadership nel campionato dopo la quarta gara.🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Marc Marquez: Nessun bisogno di dimostrare il suo valore, le sue chance titolo diminuiscono. MARC MARQUEZ FURIOSO NEL BOX: IL VIDEO CHE INCASTRA LA DUCATI! Notizie correlate Leggi anche: Marc Marquez avverte: Bezzecchi ha Valentino Rossi al suo fianco nella corsa al titolo MotoGP. Leggi anche: Dani Pedrosa mette in discussione le ambizioni al titolo di Marc Marquez dopo un avvio deludente. Altri aggiornamenti Marc Marquez: Nessun bisogno di dimostrare il suo valore, le sue chance titolo diminuiscono.Marc Marquez ha annunciato di non sentirsi più obbligato a dimostrare il proprio valore in MotoGP, anche dopo un incidente occorso durante il Gran Premio di Spagna, che ha allontanato ulteriormente ... napolipiu.com MotoGp Spagna: Marc Marquez vola sul bagnato ed è pole davanti a Zarco e Diggia, Bez 4°Il catalano conquista la pole numero 104 di carriera su pista bagnata, davanti al francese di Honda e il romano. Bezzecchi tiene in alto l'Aprilia 4°, fatica Bagnaia solo 10° ... sport.quotidiano.net