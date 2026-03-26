Dani Pedrosa mette in discussione le ambizioni al titolo di Marc Marquez dopo un avvio deludente

Dani Pedrosa ha espresso dubbi sulle possibilità di Marc Marquez di contendere il titolo quest’anno, in seguito a un avvio di stagione considerato deludente. Pedrosa ha commentato l’andamento delle prime gare e le difficoltà incontrate dal campione in carica, senza fare commenti su eventuali cause o proiezioni future. Le sue dichiarazioni sono state rilasciate durante un evento dedicato alla MotoGP.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Dani Pedrosa ha espresso alcune preoccupazioni riguardo alle possibilità di Marc Marquez nella corsa al titolo MotoGP 2026. Secondo Pedrosa, il campione in carica non ha mostrato il suo consueto livello di forma all’inizio di questa stagione. Fino ad ora, Marquez ha ottenuto 34 punti nelle prime due gare, lasciandosi distanziare di 22 punti da Marco Bezzecchi. Il miglior piazzamento del pilota spagnolo è stato un quarto posto in Brasile, un risultato che non rispecchia le sue solite performance. Nonostante ciò, ci sono stati alcuni segnali positivi per la Ducati. 🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Dani Pedrosa mette in discussione le ambizioni al titolo di Marc Marquez dopo un avvio deludente. Articoli correlati Leggi anche: Marc Marquez avverte: Bezzecchi ha Valentino Rossi al suo fianco nella corsa al titolo MotoGP. MotoGP, risultati e classifica pre-qualifiche GP Thailandia 2026: Bezzecchi domina davanti a Marc Marquez, Bagnaia deludenteSono andate in archivio le pre-qualifiche del GP della Thailandia, primo appuntamento del Mondiale 2026 di MotoGP. Contenuti e approfondimenti su Dani Pedrosa Discussioni sull' argomento MotoGP | La follia che ha portato Dani Pedrosa ad essere veloce sotto la pioggia; Valentino Rossi rivela la fortuna genetica contro la sindrome da compartimento: il segreto di una leggenda della MotoGP. Pedrosa analizza il GP del Brasile: Marquez in difficoltà, Aprilia sorprendeDani Pedrosa analizza il GP del Brasile: Marquez in difficoltà ma combattivo, Aprilia sorprende con un pacchetto tecnico bilanciato e prestazioni di alto livello. msn.com Lorenzo-Pedrosa, incontro di boxe all'orizzonte? Dani accetta la sfida di JorgeJorge Lorenzo e Dani Pedrosa torneranno a sfidarsi l'uno contro l'altro? Sicuramente non sui circuiti della MotoGP, anche se il collaudatore KTM, dopo il ritiro, continua gareggiare grazie alle wild ... sport.sky.it PEDROSA NON HA DUBBI SU MARC MARQUEZ - Dani Pedrosa analizza la gara di Marc Márquez, sottolineando la resilienza del campione spagnolo: “Marc sa soffrire e limitare i danni, per questo è riuscito a restare in lotta con Di Giannantonio. Appena pro facebook