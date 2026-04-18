Dopo i primi tre GP del Mondiale 2026 di MotoGP, il pilota spagnolo ha dichiarato di poter lasciare la competizione con serenità e soddisfazione, senza specificare se questa possa essere una decisione imminente. La sua situazione attuale richiede ancora una valutazione, mentre si prepara a confrontarsi con il prosieguo del campionato. La stagione è appena iniziata, ma le parole di Marquez attirano già l’attenzione degli appassionati.

I primi tre appuntamenti del Mondiale 2026 di MotoGP sono andati in archivio e per Marc Marquez la situazione è da valutare. Non ha brillato in sella alla Ducati il Cabroncito, arrivato non al 100% della sua forma all’inizio del campionato per l’infortunio in chiusura del 2025. Un ritardo di condizione da associare poi a un rendimento della Rossa non all’altezza del passato, vista la crescita esponenziale avuta dall’Aprilia. Non è un caso che ai primi due posti della graduatoria mondiale ci siano i due alfieri del team ufficiale di Noale, Marco Bezzecchi e l’iberico Jorge Martin. Ci si interroga, a questo proposito, sulla prosecuzione del cammino per Marc, parlando di un centauro tanto vincente, ma costretto anche a fare i conti con le cadute del passato e l’evoluzione del proprio corpo.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Marc Marquez ammette: “Potrei ritirarmi sereno e soddisfatto”

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