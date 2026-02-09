Juan Jesus parla chiaro | VAR? Ad oggi non vedo un miglioramento Per me abbiamo fatto un passo indietro e non in avanti

Juan Jesus non le manda a dire. Il difensore della Roma critica apertamente il VAR, affermando che finora non ha portato miglioramenti e che, anzi, si è fatto un passo indietro. La sua opinione si unisce a quella di De Rossi, alimentando il dibattito sul sistema che dovrebbe aiutare gli arbitri ma che, secondo alcuni giocatori, non funziona come dovrebbe.

Alla vigilia di Napoli-Como di Coppa Italia, Juan Jesus si sfoga sul VAR.

Napoli, Juan Jesus parla del Var: Non vedo miglioramenti su niente. C'è confusioneLe polemiche per le decisioni arbitrali non si placano. Il difensore azzurro: Così diventa difficile appassionarsi al calcio ... napoli.repubblica.it

Juan Jesus difende Buongiorno: Non deve scusarsi di nulla! Noi difensori siamo più espostiAlla vigilia di Napoli-Como, Juan Jesus interviene a protezione di Alessandro Buongiorno, finito sotto i riflettori dopo la gara di Genova. Ai microfoni di Sportmediaset, il difensore del ... tuttonapoli.net

Le polemiche arbitrali continuano a tenere banco nel calcio italiano e a intervenire sull’argomento è stato Juan Jesus. Il difensore del Napoli ha rilasciato un’intervista a Mediaset, offrendo una riflessione lucida e critica sul momento che il movimento sta viven facebook

Napoli, Juan Jesus: "Arbitri, fatto un passo indietro. #Samuel e #Chivu oggi giocherebbero una gara sì e una no" x.com