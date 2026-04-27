Maratona | Sawe abbatte il muro delle 2 ore con una colazione semplice

Il 26 aprile 2026, un atleta keniano di 31 anni ha corso la maratona di Londra in 1 ora, 59 minuti e 30 secondi, diventando il primo a completare la distanza sotto le due ore. La performance è stata ottenuta con una colazione semplice e senza l’uso di tecnologie o aiuti esterni. Questo risultato rappresenta un record storico nel mondo della corsa su lunga distanza.

? Cosa sapere Sebastian Sawe corre la maratona di Londra in 1h59'30 il 26 aprile 2026.. Il keniano di 31 anni abbatte ufficialmente il muro delle due ore nella storia.. Il muro delle due ore nella maratona è stato abbattuto a Londra con il cronometro fermo sull’incredibile cifra di 1h59’30, segnando la data del 26 aprile 2026 come il momento della svolta definitiva per l’atletica mondiale. Sebastian Sawe, l’atleta keniano di 31 anni che ieri ha riscritto i manuali della resistenza umana, ha trasformato la competizione londinese in un palcoscenico leggendario. Il traguardo dei 42,195 chilometri è stato varcato con una prestazione che supera ogni precedente tentativo ufficiale, portando il fuoriclasse africano sul tetto del mondo.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Maratona: Sawe abbatte il muro delle 2 ore con una colazione semplice The Hidden Success Habits of Billionaires and Champions in 3 Hours Notizie correlate Maratona nella storia: Sawe abbatte il muro delle due ore a LondraIl keniano firma il record del mondo in 1h59:30 nella maratona più veloce di sempre. Sebastian Sawe scrive la storia: è il primo uomo a infrangere il muro delle due ore nella maratonaGrande impresa del keniano Sebastian Sawe che ha infranto il record mondiale della maratona, diventando il primo uomo a scendere sotto le due ore in... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Maratona di Londra, Sawe fa la storia: muro delle 2 ore abbattuto, nuovo record del mondo; Maratona di Londra, Sawe abbatte il muro delle 2 ore. Schwazer vince a Francoforte a 41 anni; Maratona di Londra 2026: Sabastian Sawe abbatte il muro delle 2 ore. È record del mondo; Il keniano Sebastian Sawe abbatte il record del mondo di maratona a Londra con 1h59m30s. Maratona di Londra, Sawe abbatte il muro delle 2 ore. Schwazer vince a Francoforte a 41 anniDue imprese storiche nell’atletica: Sawe stabilisce il nuovo record mondiale maschile nella maratona, mentre Schwazer segna un primato nazionale nella marcia a lunga distanza ... ilsole24ore.com Maratona, Sawe abbatte il muro delle 2 oreRoma, 26 apr. (askanews) – Cade alla Maratona di Londra 2026 uno dei tabù più iconici dello sport mondiale: per la prima volta un uomo scende ufficialmente sotto le due ore sulla distanza regina. L’im ... askanews.it La Stampa. . Quando scattano certi numeri cambia la velocità del mondo e due uomini che corrono una maratona sotto le due ore fanno sentire più scattanti anche tutti gli altri. A Londra, il keniano Sabastian Sawe fissa il record a 1h59'30 e al traguardo dice « - facebook.com facebook #1maggio Sarà una maratona musicale di ben oltre due ore quella del #Concertone. Si va definendo il cast degli artisti che si esibiranno a Roma. Oltre 40, in questa 37esima edizione in diretta Rai, che rappresenteranno tutte le generazioni. @TimisoaraPinto x.com