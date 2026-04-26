Sebastian Sawe, atleta keniano, ha stabilito un nuovo record mondiale nella maratona, diventando il primo uomo a correre sotto le due ore in una gara ufficiale. La sua prestazione si è verificata durante una competizione riconosciuta, segnando un risultato storico nel mondo delle corse di lunga distanza. Questa conquista rappresenta un risultato senza precedenti, raggiunto in condizioni di gara ufficiali e riconosciuto dagli organismi competenti.

Grande impresa del keniano Sebastian Sawe che ha infranto il record mondiale della maratona, diventando il primo uomo a scendere sotto le due ore in una competizione ufficiale. Sawe ha vinto la Maratona di Londra in un’ora, 59 minuti e 30 secondi. Il keniano ha difeso il titolo nel 2025, battendo Yomif Kejelcha di 11 secondi. Anche l’etiope, secondo classificato, ha tagliato il traguardo con un incredibile tempo di 1:59:41, mentre l’ugandese Jacob Kiplimo si è piazzato terzo in 2:00:28. Tutti e tre hanno fatto registrare un tempo migliore del precedente record mondiale ufficiale di 2:00:35 stabilito dal compianto Kelvin Kiptum nel 2023, mentre il tempo di Sawe è stato anche di 10 secondi inferiore al record non ufficiale di 1:59:40 stabilito da Eliud Kipchoge nel 2019.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Sebastian Sawe scrive la storia: è il primo uomo a infrangere il muro delle due ore nella maratona

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