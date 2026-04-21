Marano di Napoli uomo a terra privo di sensi | è stato picchiato a sangue Ricoverato è grave

Un uomo di 28 anni è stato trovato a terra in strada a Marano di Napoli, privo di sensi e con traumi evidenti. È stato immediatamente soccorso dai sanitari e trasportato all'ospedale di Pozzuoli, dove si trova in condizioni critiche. Le forze dell'ordine stanno indagando sull'accaduto, ma al momento non ci sono dettagli su eventuali aggressori o motivazioni.

Ventottenne trovato privo di sensi con traumi in strada a Marano, trasferito all'ospedale di Pozzuoli in condizioni critiche.🔗 Leggi su Fanpage.it

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