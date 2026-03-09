A Latina, i licei continuano a rappresentare la scelta preferita dagli studenti, con il Manzoni che si conferma al primo posto con 325 iscritti. La città si trova nel cuore del Lazio, tra le colline pontine e la pianura, e le iscrizioni scolastiche mostrano chiaramente come le famiglie locali preferiscano indirizzi di formazione più tradizionali. La tendenza si mantiene stabile nel panorama scolastico della zona.

Nel cuore del Lazio, tra le colline pontine e la pianura della Latina, si sta disegnando un nuovo assetto scolastico che riflette le scelte delle famiglie locali. I dati preliminari registrano un netto orientamento verso i licei, con il Manzoni che conferma la sua posizione di primato assoluto tra gli istituti superiori della provincia. Mentre il liceo classico Alighieri subisce una contrazione demografica, il tecnico Galilei registra un’impennata di iscritti che segna un cambiamento significativo nelle preferenze educative. Il dominio dei licei e la polarizzazione dell’offerta formativa. La mappa scolastica della città di Latina si presenta oggi come un territorio diviso in due grandi aree di attrazione: da un lato i licei tradizionali, dall’altro gli istituti tecnici in forte ascesa. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Licei dominano a Latina: il Manzoni vince con 325 iscritti

Sicilia: 41.000 nuovi iscritti, i licei dominano con il 61,8%Quarantun mila giovani siciliani hanno appena fatto il passo decisivo verso la scuola superiore, segnando l'inizio di un nuovo anno scolastico con...

Studenti in calo ma alle superiori più iscritti. I licei restano al comando con il 57,7%FIRENZE Calano ancora, nel complesso, i nuovi iscritti per l’anno scolastico 2026-2027, ma le scuole superiori vanno in controtendenza e registrano...

Aggiornamenti e notizie su Licei dominano.

Disastro iscritti al Liceo Classico (5%): è il Latino che fa paura? A cosa serve studiarlo nel XXI secolo?I dati più recenti sulle iscrizioni alle scuole secondarie di secondo grado per l’anno scolastico 2026-2027, diffusi dal Ministero dell’Istruzione e analizzati da diversi osservatori del settore, conf ... orizzontescuola.it

Il latino fa scappare gli studenti? Il liceo classico continua a perdere iscrittiLe iscrizioni agli istituti superiori confermano una tendenza ormai strutturale: gli indirizzi con il latino arretrano, quelli senza crescono. Non è solo una questione di numeri, ma di immaginario cul ... panorama.it