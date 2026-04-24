Postino punito per non aver terminato le consegne il sindacato si oppone | Aveva troppo lavoro

Un postino di Tolmezzo è stato sanzionato da Poste italiane per non aver terminato le consegne entro i tempi stabiliti. La decisione ha suscitato la reazione di Andrea Borelli, segretario di Uil Poste Udine, che ha criticato l'eccessivo carico di lavoro assegnato al dipendente. L’episodio si è verificato nel contesto di un incremento delle attività di consegna nella zona.

Non ha completato le consegne in tempo, e per questo è stato sanzionato da Poste italiane. Quanto accaduto a un postino di Tolmezzo ha provocato la dura reazione di Andrea Borelli, segretario di Uil Poste Udine, che ha puntato il dito contro l'eccessivo carico di lavoro assegnato al dipendente.🔗 Leggi su Udinetoday.it Notizie correlate Il postino diventa robot ’Boxi’ per le consegne dell’ultimo miglioDa sempre la mobilità, in particolare quella legata alla logistica, ha rappresentato un campo di applicazione privilegiato per lo sviluppo... Matteo Rizzo: “Ho terminato le energie fisiche, ho speso troppo nel team event per il bronzo”Si è da poco concluso il programma di Matteo Rizzo nel free program maschile delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026.