Manutenzione delle strade comunali a servizio degli agricoltori | la richiesta della consigliera ortonese Zannini
Una consigliera comunale di Ortona ha chiesto al sindaco di predisporre un piano di interventi per la manutenzione delle strade comunali, con attenzione particolare alle vie più danneggiate. La richiesta riguarda principalmente le strade che servono gli agricoltori, tra cui quella denominata Nicastri, situata nella zona di interesse. La proposta mira a migliorare le condizioni di accesso e circolazione nelle aree agricole della città.
La consigliera comunale del Partito Democratico Maria Zannini sollecita il sindaco di Ortona, AngeloDi Nardo, a predisporre un piano di intervento di manutenzione delle strade comunali a servizio degli agricoltori, iniziando da quelle più disastrate come quella denominata Nicastri, nella zona di.🔗 Leggi su Chietitoday.it
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