Il Consorzio di Bonifica Centro Sud Puglia ha portato a termine una vasta campagna di manutenzione tra il 2025 e i primi mesi del 2026, coinvolgendo un intervento su 642 chilometri di canali. Si tratta di un’operazione senza precedenti, che ha migliorato la rete di irrigazione, rendendola più pulita, più efficiente e sostenibile. La realizzazione di questa attività rappresenta un intervento significativo per il settore agricolo locale.

Oggi Consorzio di Bonifica Centro Sud Puglia torna in equilibrio finanziario: chiude il 2025 con un avanzo di amministrazione di oltre 4,1 milioni di euro Una rete più pulita, più efficiente e finalmente sostenibile. È questo il risultato della maxi campagna di manutenzione realizzata dal Consorzio di Bonifica Centro Sud Puglia tra il 2025 e i primi mesi del 2026: numeri mai visti prima, con 642 chilometri di canali sistemati - oltre un terzo dell’intera infrastruttura - e interventi estesi su 706 corsi d’acqua per complessivi 1.884 chilometri, insieme a 14 bacini e centinaia di chilometri lineari di reticolo idraulico. Non si tratta solo di manutenzione ordinaria. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

© Brindisireport.it - Il Consorzio "Ex Arneo" a sostegno degli agricoltori: conclusa maxi campagna di manutenzione

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