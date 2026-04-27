Manuela Bianchi accusata di mentire convocata a sorpresa | il video dopo l' udienza

Dopo un'udienza imprevista, è stato diffuso un video che mostra la convocazione di Manuela Bianchi, nuora di una donna uccisa a Rimini. La donna è stata chiamata a rispondere alle accuse di aver mentito, accuse rivoltele dall'amica della vittima. La vicenda riguarda anche le dichiarazioni di Romina Sebastiani, che ha rivolto accuse a Bianchi. La vicenda si svolge nel contesto di un'indagine in corso.

La nuora di Pierina Paganelli, uccisa in via del Ciclamino a Rimini, chiamata a rispondere dopo le accuse rivoltele dall'amica Romina Sebastiani. Con lei all'uscita il consulente Davide Barzan.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Manuela Bianchi accusata di mentire, convocata a sorpresa: il video dopo l'udienza Notizie correlate Pierina Paganelli, nuova udienza del processo a Dassilva: spunta un biglietto di Manuela Bianchi al gipSi è tenuta quest'oggi, lunedì 23 marzo, una nuova udienza per il processo sull'omicidio di Pierina Paganelli, la 78enne uccisa nel garage del suo... Omicidio di Pierina, l’amica di Manuela: “Mi ha confessato di avere mentito 3 volte”. E Bianchi viene convocataRimini, 27 aprile 2026 – Udienza con effetti speciali quella conclusiva della fase istruttoria del processo contro Louis Dassilva, accusato... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Bruzzone riscrive il giallo: Il killer non era solo. La salma oltraggiata da chi odiava Pierina; Omicidio Pierina Paganelli per Bruzzone due persone sulla scena del crimine | il mistero del capello sparito; È disgustoso, lecca tutto, Paola Caruso presa di mira al Gf Vip | Le accuse (choc) di Alessandra Mussolini; Antonella Elia 'tradita' da Francesca Manzini al GF Vip: Parac*la| Lucarelli. Manuela Bianchi accusata di mentire, convocata a sorpresa: il video dopo l'udienzaLa nuora di Pierina Paganelli, uccisa in via del Ciclamino a Rimini, chiamata a rispondere dopo le accuse rivoltele dall'amica Romina Sebastiani. Con ... ilrestodelcarlino.it Omicidio di Pierina, l’amica di Manuela: Mi ha confessato di avere mentito 3 volte. E Bianchi viene convocataI giudici vogliono ascoltare subito la nuora di Paganelli dopo le affermazioni di Romina Sebastiani: Mi ha detto di avere cambiato versione sull’incontro con Louis il giorno dopo il delitto a causa d ... ilrestodelcarlino.it Process Pierina, Manuela Bianchi convocata d'urgenza in Corte d'Assise: confronto diretto con l'amica dopo le dichiarazioni in aula. https://www.rainews.it/tgr/emiliaromagna/articoli/2026/04/processo-paganelli-il-perito-il-tablet-dellanziana-acceso-tre-ore-dop - facebook.com facebook Convocata immediatamente a testimoniare Manuela Bianchi in Corte d'assise a Rimini, nel processo sull'omicidio di Pierina Paganelli per cui è imputato Louis Dassilva. La decisione è arrivata al termine di una deposizione controversa che ha richiesto diver x.com